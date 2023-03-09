Россия атаковала Харьков 11 ракетами. В городе остановили метро, нет воды и тепла

9 марта, 10:24
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В результате атаки РФ на объектах критической инфраструктуры региона начался пожар (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области)

В результате атаки РФ на объектах критической инфраструктуры региона начался пожар (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области)

Во время ночной массированной атаки на Украину в ночь на 9 марта российские оккупанты атаковали Харьков 11 ракетами. В городе нет воды и отопления.

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона заявил, что в областном центре остановили работу метро, троллейбусов и трамваев. На маршруты вышли автобусы. Спикер Харьковоблэнерго Владимир Скичко ранее говорил, что город остался без света.

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«Была поражена и повреждена критическая инфраструктура — ТЭЦ, трансформаторные подстанции. Сейчас нет напряжения в городе, поэтому мы перешли по объектам критической инфраструктуры, медицинским учреждениям на генераторы», — рассказал мэр.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что всего в Харькове и области предварительно было не менее 15 прилетов ракет С-300.

В поселке Песочин ракета попала во двор частного дома. Две женщины 71 и 74 лет получили ранения. Еще одна ракета попала в болото. В поселке Слобожанское Чугуевского района оккупанты повредили теплицу овощной фабрики.

Россия нанесла ночью массированный ракетный удар по Украине, совершив 81 пуск ракет, использовав шесть Кинжалов. Силы ПВО уничтожили 34 крылатых, а также четыре из восьми запущенных дронов-камикадзе. Взрывы раздались в ряде регионов, в том числе в Киеве. В Святошинском районе — загорелись авто во дворе жилого дома, трое пострадавших.

Кроме этого, атаковали, в частности, Одессу, Житомир, Ивано-Франковскe. и Запорожскую области. Во Львовской ракета попала в жилую зону — пять человек погибли.

https://www.youtube.com/watch?v=gUoUs00En8k
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Харьковская область Харьков Война России против Украины

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