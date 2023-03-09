Удар по Житомиру: в городе нет света и воды, мэр заявил о сложной ситуации 9 марта, 07:40 Житомир атаковали дронами Shahed (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

В Житомире после удара дронами Shahed в ночь на четверг, 9 марта, нет воды и света в большинстве домов.

Об этом в своем видеообращении в Facebook сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

По его словам, ситуация в Житомире сложная. Электротранспорт в городе не будет работать, будет много ограничений.

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На объектах критической инфраструктуры будут запускать генераторы.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

В ночь на 9 марта Россия начала новый массированный ракетный обстрел Украины. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы.

Виталий Кличко сообщил о взрывах в Голосеевской районе столицы. В городе действуют экстренные отключения света. В Святошинском районе горят авто в дворе жилого дома, два человека пострадали.

В Одессе РФ ударила по объекту энергетической инфраструктуры, также повреждены жилые дома.