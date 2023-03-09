Ракетная атака на Одессу: РФ ударила по объекту энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома
Власти рассказали о ракетном ударе РФ по Одессе (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)
В ночь на четверг, 9 марта, во время массированной ракетной атаки РФ ударила по объекту энергетической инфраструктуры в Одессе. Также повреждены жилые дома.
Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.
«Повреждены несколько жилых домов, но самое главное, что нет пострадавших. Превентивно в городе была выключена электроэнергия. Пока не можем говорить, что к утру будет работать электротранспорт, но передвижение по городу будет», — сказал он.
В ночь на 9 марта Россия начала новый массированный ракетный обстрел Украины. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы.
Виталий Кличко сообщил о взрывах в Голосеевской районе столицы. В городе действуют экстренные отключения света.