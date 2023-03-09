Ракетная атака на Одессу: РФ ударила по объекту энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома 9 марта, 07:28 Власти рассказали о ракетном ударе РФ по Одессе (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

В ночь на четверг, 9 марта, во время массированной ракетной атаки РФ ударила по объекту энергетической инфраструктуры в Одессе. Также повреждены жилые дома.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.

«Повреждены несколько жилых домов, но самое главное, что нет пострадавших. Превентивно в городе была выключена электроэнергия. Пока не можем говорить, что к утру будет работать электротранспорт, но передвижение по городу будет», — сказал он.

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В ночь на 9 марта Россия начала новый массированный ракетный обстрел Украины. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы.

Виталий Кличко сообщил о взрывах в Голосеевской районе столицы. В городе действуют экстренные отключения света.