Террор страны-агрессора. Во Львовской области ракета попала в жилую зону: четыре человека погибли
Четыре человека стали жертвами ракетного удара по Львовской области (Фото:Оперативное командование Север)
Об этом в своем видеообращении в Telegram сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
По его словам, в результате попадания ракеты начался пожар, его уже потушили.
«На данный момент известно о четырех погибших. Это четверо взрослых людей. Двое мужчин и двое женщин. В момент падения ракеты они находились у себя дома», — сказал Козицкий.
Он добавил, что завалы еще разбирают. Под ними могут быть другие люди.
Пожар уничтожил три жилых дома т, ри автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.
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