Террор страны-агрессора. Во Львовской области ракета попала в жилую зону: четыре человека погибли 9 марта, 08:22 Четыре человека стали жертвами ракетного удара по Львовской области (Фото:Оперативное командование Север)

Во время массированной ракетной атаки РФ в Золочевской громаде Львовской области ракета попала в жилую зону, четыре человека погибли.

Об этом в своем видеообращении в Telegram сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, в результате попадания ракеты начался пожар, его уже потушили.

«На данный момент известно о четырех погибших. Это четверо взрослых людей. Двое мужчин и двое женщин. В момент падения ракеты они находились у себя дома», — сказал Козицкий.

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Он добавил, что завалы еще разбирают. Под ними могут быть другие люди.

Пожар уничтожил три жилых дома т, ри автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.

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