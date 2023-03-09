Россия ночью осуществила 81 пуск ракет, силы ПВО уничтожили 34 и четыре беспилотника — Залужный
Силы ПВО сбили 34 российских крылатых ракет. (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)
Российские оккупанты в ночь на четверг, 9 марта, осуществили 81 пуск ракет разного базирования. Силы ПВО уничтожили 34 крылатых, а также четыре из восьми запущенных беспилотников Shahed-136/131.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
РФ атаковала Украину из десяти самолетов стратегической авиации Ту-95, семи самолетов дальней авиации Ту-22М3, восьми истребителей Су-35, шести самолетов МиГ-31К и трех носителей Калибров в Черном море.
Оккупанты осуществили:
- 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;
- 20 крылатых ракет морского базирования Калибр;
- шесть крылатых ракет воздушного базирования X-22;
- шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-47 Кинжал;
- восемь управляемых авиационных ракет: две — Х-31П; шесть — X-59;
- 13 зенитных управляемых ракет С-300.
«Силами и средствами Воздушных Сил 3СУ во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, Калибр уничтожены 34 крылатые ракеты, а также четыре БПЛА Shahed-136/131», — сообщил Залужный.
Восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей. Для уничтожения Х-22, Х-47 Кинжал и С-300 у Украины средств нет.
Россия нанесла ночью массированный ракетный удар по Украине. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы. Мэр Виталий Кличко сообщил о взрывах в Голосеевском районе столицы и попадании в объект инфраструктуры. В Святошинском — горят автомобили во дворе жилого дома, трое пострадавших.
В Одессе РФ ударила по объекту энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома. Во Львовской области ракета попала по жилой зоне: пять человек погибли. Житомир атаковали дронами Shahed — в большинстве домов в городе нет света и воды.