Россия ночью осуществила 81 пуск ракет, силы ПВО уничтожили 34 и четыре беспилотника — Залужный 9 марта, 09:05 Силы ПВО сбили 34 российских крылатых ракет. (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Российские оккупанты в ночь на четверг, 9 марта, осуществили 81 пуск ракет разного базирования. Силы ПВО уничтожили 34 крылатых, а также четыре из восьми запущенных беспилотников Shahed-136/131.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

РФ атаковала Украину из десяти самолетов стратегической авиации Ту-95, семи самолетов дальней авиации Ту-22М3, восьми истребителей Су-35, шести самолетов МиГ-31К и трех носителей Калибров в Черном море.



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Оккупанты осуществили:

28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

20 крылатых ракет морского базирования Калибр;

шесть крылатых ракет воздушного базирования X-22;

шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-47 Кинжал;

восемь управляемых авиационных ракет: две — Х-31П; шесть — X-59;

13 зенитных управляемых ракет С-300.

«Силами и средствами Воздушных Сил 3СУ во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, Калибр уничтожены 34 крылатые ракеты, а также четыре БПЛА Shahed-136/131», — сообщил Залужный.



Восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей. Для уничтожения Х-22, Х-47 Кинжал и С-300 у Украины средств нет.

Россия нанесла ночью массированный ракетный удар по Украине. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы. Мэр Виталий Кличко сообщил о взрывах в Голосеевском районе столицы и попадании в объект инфраструктуры. В Святошинском — горят автомобили во дворе жилого дома, трое пострадавших.

В Одессе РФ ударила по объекту энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома. Во Львовской области ракета попала по жилой зоне: пять человек погибли. Житомир атаковали дронами Shahed — в большинстве домов в городе нет света и воды.