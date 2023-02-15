Удар РФ из РСЗО Смерч по Покровску: ранены 12 гражданских, под завалами многоэтажки находятся люди 15 февраля, 13:46 Снаряды российских оккупантов попали по многоэтажке в Покровске (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

В результате удара войск РФ по Покровску Донецкой области утром в среду, 15 февраля, ранения получили 12 гражданских.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram.

По его словам, под завалами многоэтажки, куда попал снаряд российских оккупантов, находятся по меньшей мере два человека.

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Глава ОВА также уточнил, что россияне нанесли удар по жилому микрорайону Солнечный в Покровске из РСЗО Смерч.

В городе развернут оперативный штаб помощи пострадавшим.

Те жители, чьи квартиры разрушены в результате обстрела, будут обеспечены временным жильем, одеждой, питанием и всем необходимым. Людям оказывают психологическую и медицинскую помощь.

Утром 15 февраля войска РФ обстреляли Покровск, снаряд попал в пятиэтажку. Многие квартиры на пятой этаже жилого дома разрушены.

Ситуация в Донецкой области продолжает оставаться сложной, войска РФ обстреливают населенные пункты региона.

За минувшие сутки оккупанты обстреливали из Градов Часов Яр, по Константиновке нанесли ракетный удар. Армия РФ также продолжает попытки штурма в районе Бахмута и Угледара.



