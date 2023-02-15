Ситуация в Донецкой области: оккупанты обстреливали Часов Яр из Градов, по Константиновке нанесен ракетный удар

15 февраля, 11:24
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Войска РФ обстреливают населенные пункты Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Войска РФ обстреливают населенные пункты Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Ситуация в Донецкой области продолжает оставаться сложной, войска РФ обстреливают населенные пункты региона.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram, за минувшие сутки на Волновахском направлении происходили интенсивные обстрелы Угледара и окрестностей города.

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На Горловском направлении российские оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке. В результате атаки ранен человек, повреждены четыре многоэтажки и Дворец Культуры.

Часов Яр три часа находился под обстрелом из Градов: повреждено по меньшей мере 12 домов, предприятие, промзона и газопровод. Обошлось без пострадавших.

В Бахмуте в результате вражеского обстрела погиб человек.

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На Донецком направлении зафиксированы единичные обстрелы Марьинки, Красногоровки и Екатериновки Марьинской громады, окрестностей Кураховской громады и Авдеевки. Поселок Веселое Очеретинской громады войска РФ обстреляли из танков.

https://www.youtube.com/watch?v=YcyXiSmibjc

Оккупационная армия РФ пытается наступать в Донецкой области, самая сложная ситуация в районе Бахмута и Угледара.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Донецкая область Бахмут Война России против Украины Часов Яр Угледар

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