Ситуация в Донецкой области: оккупанты обстреливали Часов Яр из Градов, по Константиновке нанесен ракетный удар 15 февраля, 11:24 Войска РФ обстреливают населенные пункты Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Ситуация в Донецкой области продолжает оставаться сложной, войска РФ обстреливают населенные пункты региона.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram, за минувшие сутки на Волновахском направлении происходили интенсивные обстрелы Угледара и окрестностей города.

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На Горловском направлении российские оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке. В результате атаки ранен человек, повреждены четыре многоэтажки и Дворец Культуры.

Часов Яр три часа находился под обстрелом из Градов: повреждено по меньшей мере 12 домов, предприятие, промзона и газопровод. Обошлось без пострадавших.

В Бахмуте в результате вражеского обстрела погиб человек.

На Донецком направлении зафиксированы единичные обстрелы Марьинки, Красногоровки и Екатериновки Марьинской громады, окрестностей Кураховской громады и Авдеевки. Поселок Веселое Очеретинской громады войска РФ обстреляли из танков.

Оккупационная армия РФ пытается наступать в Донецкой области, самая сложная ситуация в районе Бахмута и Угледара.