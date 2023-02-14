Из Угледара эвакуировали последнего ребенка

14 февраля, 20:02
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Последствия российского обстрела Угледара (Фото:Нацполиция)

Последствия российского обстрела Угледара (Фото:Нацполиция)

Во вторник, 14 февраля, правоохранителям удалось эвакуировать последнего ребенка из Угледара Донецкой области.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Правоохранители рассказали, что 15-летний сын священника оставался единственным ребенком в городе, который круглосуточно штурмуют российские войска.

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«Рискуя жизнью, Белые ангелы провели очередную спасательную операцию и во время стрелкового боя вывезли мальчика с семьей», — говорится в сообщении.

Семья уже в безопасности. На сегодня ситуация в Угледаре остается напряженной, в городе остается более 300 взрослых.

До полномасштабного вторжения РФ тут проживали более 14 тысяч человек.

https://www.youtube.com/watch?v=X25WH1JwRRU
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Эвакуация Война России против Украины Угледар

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