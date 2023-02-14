Из Угледара эвакуировали последнего ребенка
Последствия российского обстрела Угледара (Фото:Нацполиция)
Во вторник, 14 февраля, правоохранителям удалось эвакуировать последнего ребенка из Угледара Донецкой области.
Об этом сообщили в Нацполиции.
Правоохранители рассказали, что 15-летний сын священника оставался единственным ребенком в городе, который круглосуточно штурмуют российские войска.
«Рискуя жизнью, Белые ангелы провели очередную спасательную операцию и во время стрелкового боя вывезли мальчика с семьей», — говорится в сообщении.
Семья уже в безопасности. На сегодня ситуация в Угледаре остается напряженной, в городе остается более 300 взрослых.
До полномасштабного вторжения РФ тут проживали более 14 тысяч человек.