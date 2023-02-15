В Бахмуте осталось менее пяти тысяч человек — Кириленко 15 февраля, 06:27 Украинский военный в Бахмуте (Фото:Ирина Рыбакова/Press Service of 93rd Independent Kholodnyi Yar Mechanized Brigade of Ukrainian Armed)

Глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в Бахмуте в настоящее время осталось менее 5000 гражданских.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Эвакуация происходит буквально под постоянными обстрелами, а членов эвакуационных бригад спасают бронированные капсулы. Количество находящихся в Бахмуте людей должно быть минимизировано, а военные должны выполнять свою работу», — заявил Кириленко.

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Он напомнил, что в настоящее время въезд и выезд из города для гражданских ограничен. За время обороны города удалось эвакуировать более 12 тысяч детей.

«Детей остается менее 140. Дети из детских домов, дети из сложных семей, родители которых были лишены родительских прав, все такие дети были эвакуированы», — заявил Кириленко.

