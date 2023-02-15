«Пятого этажа практически нет». Войска РФ нанесли удар по Покровску, снаряд попал в многоэтажку

15 февраля, 11:54
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Снаряд российских оккупантов попал в многоэтажку, разрушена часть квартир на пятом этаже (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Снаряд российских оккупантов попал в многоэтажку, разрушена часть квартир на пятом этаже (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Утром в среду, 15 февраля, войска РФ нанесли удар по Покровску Донецкой области. Снаряд попал в многоэтажку.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram, ранения получили два мирных жителя.

По предварительным данным, российские оккупанты применили ракеты.

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Он также опубликовал фото поврежденной пятиэтажки. Часть квартир на пятом этаже полностью разрушена.

Начальник Покровской местной военной администрации Сергей Добряк уточнил, что попадание в жилой дом было около 10:00 утра, пишет Суспільне.

«Пятого этажа в доме почти нет», — отметил он.

Павел Кириленко/Telegram
Фото: Павел Кириленко/Telegram
Павел Кириленко/Telegram
Фото: Павел Кириленко/Telegram

На месте обстрела работают спасатели, они уже разбирают завалы.

Павел Кириленко/Telegram
Фото: Павел Кириленко/Telegram

Ситуация в Донецкой области продолжает оставаться сложной, войска РФ обстреливают населенные пункты региона.

https://www.youtube.com/watch?v=YcyXiSmibjc

За минувшие сутки оккупанты обстреливали из Градов Часов Яр, по Константиновке нанесли ракетный удар. Армия РФ также продолжает попытки штурма в районе Бахмута и Угледара.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Донецкая область Покровск Война России против Украины

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