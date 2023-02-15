«Пятого этажа практически нет». Войска РФ нанесли удар по Покровску, снаряд попал в многоэтажку 15 февраля, 11:54 Снаряд российских оккупантов попал в многоэтажку, разрушена часть квартир на пятом этаже (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Утром в среду, 15 февраля, войска РФ нанесли удар по Покровску Донецкой области. Снаряд попал в многоэтажку.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram, ранения получили два мирных жителя.

По предварительным данным, российские оккупанты применили ракеты.

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Он также опубликовал фото поврежденной пятиэтажки. Часть квартир на пятом этаже полностью разрушена.

Начальник Покровской местной военной администрации Сергей Добряк уточнил, что попадание в жилой дом было около 10:00 утра, пишет Суспільне.

«Пятого этажа в доме почти нет», — отметил он.

Фото: Павел Кириленко/Telegram

Фото: Павел Кириленко/Telegram

На месте обстрела работают спасатели, они уже разбирают завалы.

Фото: Павел Кириленко/Telegram

Ситуация в Донецкой области продолжает оставаться сложной, войска РФ обстреливают населенные пункты региона.



За минувшие сутки оккупанты обстреливали из Градов Часов Яр, по Константиновке нанесли ракетный удар. Армия РФ также продолжает попытки штурма в районе Бахмута и Угледара.