«Главная цель». РФ продолжит бить ракетами по критической инфраструктуре Украины — Воздушные силы 7 ноября, 14:25 В Воздушных силах прогнозируют дальнейшие удары РФ по критической инфраструктуре в Украине (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупационные войска продолжат наносить ракетные удары по объектам критической инфраструктуры в Украине. Главная цель оккупантов — ее полное уничтожение.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Главная цель — это энергетика. Они используют спектр вооружения, который им доступен… Им нужно достичь цели, которую они поставили. Это удары по всей критической инфраструктуре. Это не только энергетика, потому что враг уже наносил удары по гидротехническим сооружениям», — заявил он.

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По словам представителя командования, у РФ нет очевидных успехов на фронте, зато есть проблемы с техникой и человеческими ресурсами.

«Поэтому в осенне-зимний период они хотят бить по энергетическим объектам в первую очередь, потому что от этого зависит много факторов жизнедеятельности людей. Этот воздушный терроризм будет продолжаться», — сказал Игнат.

Он добавил, что если РФ получит от Ирана баллистические ракеты, то тоже применит их для ударов.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия концентрирует силы для возможных новых массированных ударов по украинской инфраструктуре, прежде всего энергетической.

Инфографика: НВ

Инфографика: НВ