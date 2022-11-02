Россияне не могут или не хотят полностью уничтожить украинскую энергосистему — мнение аналитика CIT 2 ноября, 19:37 Пожарные тушат объект энергетической инфраструктуры в Черкасской области после российского ракетного удара, 31 октября (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ заявил, что россияне не могут либо не хотят полностью уничтожить украинскую энергосистему, иначе обстреливали бы ее более часто и интенсивно.

«Если бы у россиян были возможности и намерения полностью уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру, то они бы делали эти удары чаще и масштабнее. Почему масштабы здесь важны? Потому что таким образом можно перегрузить украинскую противовоздушную оборону и обеспечить больший процент попадания ракет в цели. Тем более что украинские силы уже учатся противодействовать таким массовым обстрелам», — объяснил Михайлов в эфире Радио НВ.

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Он напомнил, что, по словам пресс-секретаря Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, процент сбитых ракет увеличивается.

По словам аналитика CIT, нынешние действия россиян говорят о том, что у россиян недостаточно средств, чтобы запускать ракеты каждый день либо запускать больше ракет в один день.

«Поэтому у них либо нет мощностей для того, чтобы полностью уничтожить энергосистему Украины, либо это попытка давления, прежде всего, на Украину и на Запад. Это, если хотите, такое заявление: „Если вы будете продолжать наступать, если Запад будет продолжать поддерживать Украину, то мы будем и дальше убивать украинцев, заставлять их ехать в Европу, усугублять миграционный кризис“. Следовательно, это может быть элементом бесчеловечной дипломатии», — добавил Михайлов.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты серьезно повредили около 40% энергетической инфраструктуры Украины.

31 октября Россия совершила новую массированную ракетную атаку на всю территорию Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в десяти регионах Украины. Большинство из поврежденных объектов — энергетические. Из 55 запущенных оккупантами ракет 45 сбили силы ПВО.

Ударов по столице 31 октября удалось избежать благодаря силам ПВО, однако в Киевской области российские ракеты повредили важный объект энергетической инфраструктуры, питавший 350 тыс. квартир киевлян. Поэтому 80% потребителей Киева потеряли водоснабжение, в столице были проблемы со светом.