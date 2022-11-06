Россия концентрирует силы для возможного повторения массированных ударов по инфраструктуре Украины. 6 ноября, 21:54 Зеленский заявил, что Россия концентрирует силы для новых массированных атак (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Россия концентрирует силы для возможных новых массированных ударов по украинской инфраструктуре, прежде всего, энергетической. Для этого агрессор может использовать и иранские ракеты.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером в воскресенье, 6 ноября.

«Мы понимаем, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре. Прежде всего энергетической. В том числе и для этого России понадобились иранские ракеты», - сказал он.

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Глава государства добавил, что "мы готовимся отвечать".

Также Зеленский сообщил, что за эти сутки оккупанты снова применяли иранские ударные дроны. По его словам, есть сбития, но, к сожалению, есть и попадания.

В то же время президент подчеркнул, что все чаще наблюдаются сообщения, что в Черное море на боевое дежурство не вышел ни один носитель Калибров.

"Это очень весомый результат, который обеспечили наши защитники. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море. И обязательно будет такой день, когда мы сможем отчитаться, что обеспечили Украине полную защиту от российской угрозы, как на море, так и в небе. Я уверен в этом", - сказал Зеленский.