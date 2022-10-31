Россия может начать бить по гражданской инфраструктуре иранскими ракетами, Украина готовится к этой угрозе — ГУР 31 октября, 17:45 Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности уже в ноябре (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

У войск РФ заканчивается оружие собственного производства, поэтому оккупанты могут начать использовать против Украины иранские баллистические ракеты с дальностью до 700 км.

Об этом сообщил спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«Россияне сейчас с ракетным оружием собственного производства сталкиваются с проблемой по количеству. Они будут бить по тем же целям, по энергетической, мирной инфраструктуре, но уже иранским оружием. Это, безусловно, фактор, который нужно учитывать. И Украина готовится к отражению этой угрозы», — сказал он.

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Юсов добавил, что у украинской разведки есть информация о передачи техники из Беларуси в Россию. По его данным, режим белорусского диктатора Александра Лукашенко отправил РФ танки и боеприпасы для артиллерии. Он также отметил, что история с разборкой стиральных машин, чтобы использовать микросхемы для вооружения — это не шутка, поскольку у РФ есть «отставание в этих вопросах».

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил, что Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты уже в ноябре.

16 октября The Washington Post написала, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины. Речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar SRBM.

14 октября министр обороны Алексей Резников заявил, что у России осталось 609 высокоточных ракет из 1844, которые она имела в своем арсенале в начале полномасштабного вторжения в Украину.