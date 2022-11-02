Россия потратила на массированный удар по Украине более 2,3 млн российских пенсий — Зеленский 2 ноября, 00:25 В пределах Киева было обнаружено около 16 воздушных целей (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российская Федерация потратила на массированный удар по Украине 31 октября сумму, эквивалентную месячным выплатам для 2,3 млн своих пенсионеров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.



«Если взглянуть на цену только вчерашнего российского удара, то примененные ракеты и дроны стоили России в эквиваленте более 2,3 млн средних пенсий по возрасту. И это один удар! Месячные доходы 2,3 млн российских пенсионеров… Вместо того чтобы преодолевать бедность в своей стране, российское руководство тратит все, чтобы только не признавать, какую историческую ошибку они совершили своей войной против Украины», — отметил Зеленский.

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Он также подчеркнул, что Россия безнадежна на поле боя.

«Украинские воины это уже доказали. Но нужно время, нужные усилия, нужное терпение, чтобы доказать, что и надежда на зиму для российских террористов не сбудется. Уверен, мы и это пройдем», - добавил президент.

В понедельник, 31 октября, Россия совершила новую массированную ракетную атаку по всей территории Украины. Попадания ракет зафиксированы в Харькове, Запорожье, Черкасской, Киевской, Днепропетровской областях - всего 18 объектов в 10 регионах.

В Киеве не было зафиксировано попадание российских ракет, но около 350 тысяч квартир осталось без света, а 80% потребителей без водоснабжения.