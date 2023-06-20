Резников заявил, что не знает о судьбе соратника Кадырова Делимханова 20 июня, 01:55 Адам Делимханов (Фото:Милитарный)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не знает о судьбе соратника главаря Чечни Адама Делимханова.

Об этом сообщает Настоящее время.

В то же время, Резников отметил, что ему больше интересно наблюдать за внутренними противоречиями внутри кремля. Министр считает, что Россию ждет распад в будущем.

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«Признаться, нет. Я уже был в поездке и не отслеживал эту тему. Я видел все то, что видели и вы в инфополе. Оно для меня не имеет никакого значения. Гораздо симпатичнее для меня выглядят внутренние разборки в России. Я глубоко убежден, что парад суверенитетов в России будет, и мы с вами его застанем, и вы будете об этом делать материалы, и вы вспомните нашу беседу. Российская Федерация в том виде, в котором она сейчас есть, перестанет существовать. Своя субъектность будет у Башкортостана, Татарстана, Дагестана и так далее. Империя развалится», — заявил Резников.

14 июня появились сообщения о возможном ранении или ликвидации на территории Украины депутата Госдумы РФ Адама Делимханова, ближайшего приспешника чеченского главаря Рамзана Кадырова.

Кадыров заявил, что тот на связь не выходит, и готов «щедро вознаградить» украинскую разведку, если ГУР расскажет, «по какому именно месту и по каким позициям нанесли удар, чтобы таки смог найти моего дорогого брата».

В то же время, в Госдуме утверждали, что с Делимхановым якобы общались, в том числе и ее председатель Вячеслав Володин, и оккупант «жив и здоров».

Позже Кадыров опубликовал видео, чтобы подтвердить, что Делимханов жив и даже не ранен, в котором видны следы монтажа.

Во время полномасштабного вторжения в Украину Адам Делимханов командовал подразделениями ставленника Кремля в Чечне Рамзана Кадырова во время штурма российскими оккупантами Азовстали в Мариуполе. 12 января СБУ объявила ему подозрение. После военных преступлений диктатор Владимир Путин дал Делимханову «героя России».