«Тяжелые последствия». Подоляк оценил информацию о ликвидации Делимханова 19 июня, 17:42 Адам Делимханов с группой чеченских военных в Мариуполе, апрель 2022 года (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Radio NV оценил информацию о ликвидации приспешника марионетки Кремля в Чечне Рамзана Кадырова Адама Делимханова.

«Предварительная информация, на которую я могу ссылаться, это информация, которую нам предоставляет ГУР, и они публично об этой информации говорят. Да, был, мягко говоря, эксцесс, который привел к достаточно тяжелым последствиям и лично Делимханова, и еще ряда людей, которые были из его окружения», — заявил Подоляк в эфире Radio NV.

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14 июня появились сообщения о возможном ранении или ликвидации на территории Украины депутата Госдумы РФ Адама Делимханова, ближайшего пособника чеченского главаря Рамзана Кадырова.

Кадыров заявил, что тот на связь не выходит, и готов «щедро вознаградить» украинскую разведку, если ГУР расскажет, «по какому именно месту и по каким позициям нанесли удар, чтобы таки смог найти моего дорогого брата».

В то же время, в Госдуме утверждали, что с Делимхановым якобы общались, в том числе и ее председатель Вячеслав Володин, и оккупант «жив и здоров».

Позже Кадыров опубликовал видео, чтобы подтвердить, что Делимханов жив и даже не ранен, в котором видны следы монтажа.

Во время полномасштабного вторжения в Украину Адам Делимханов командовал подразделениями ставленника Кремля в Чечне Рамзана Кадырова во время штурма российскими оккупантами Азовстали в Мариуполе. 12 января СБУ объявила ему подозрение. После военных преступлений диктатор Владимир Путин дал Делимханову «героя России».