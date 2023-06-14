Кто такой Адам Делимханов — ближайший приспешник Рамзана Кадырова, вероятное ранение или ликвидацию которого пытаются опровергнуть в РФ 14 июня, 16:38 Сюжет Адам Делимханов уже 15 лет является депутатом Госдумы РФ, еще дольше — ближайшим соратником Рамзана Кадырова (Фото:duma.gov.ru)

14 июня появились сообщения о возможном ранении или убийстве на территории Украины депутата Госдумы РФ Адама Делимханова, ближайшего приспешника чеченского главаря Рамзана Кадырова.

В России сообщают путаную информацию, пытаясь опровергнуть гибель Делимханова, однако достоверных свидетельств того, что он жив, также нет.

NV напоминает, кто такой Адам Делимханов и что известно о вероятном ударе ВСУ по скоплению оккупантов в Запорожской области, где он мог находиться.

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Кто такой Адам Делимханов, как он связан с Кадыровым и что делал после вторжения РФ в Украину

В мире российских элит 53-летний Адам Делимханов совершил несколько головокружительных кульбитов от слесаря третьего разряда до депутата российской Госдумы, обладателя высшей государственной награды России и одного из ближайших сообщников Рамзана Кадырова.

Уроженец Чечено-Ингушской АССР, в начале 90-х он работал слесарем, а затем снабженцем, торговал автомобилями. Когда вспыхнула Первая чеченская война, Делимханов был водителем одного из лидеров Ичкерии, чеченского полевого командира Салмана Радуева.

Позже, во время Второй чеченской войны он перешел на сторону российских федеральных сил. В начале 2000-х работал в структурах МВД России, а также в службе безопасности первого президента пророссийской Чеченской Республики Ахмата Кадырова — отца Рамзана Кадырова, который был убит в 2004 году. В тот же период Делимханов командовал полком Управления вневедомственной охраны при МВД Чечни «по охране объектов нефтегазового комплекса».

Как пишет Радио Свобода, уже тогда Адам Делимханов «отличался готовностью выполнить любой приказ». Так, в 2007 году на встрече с родителями тех, кого Россия считала чеченскими боевиками, он заявил о коллективной ответственности семей за недонесение силовика информации о тех, кто «сбежал в лес». Делимханов заявил, что чеченским повстанцам «будут резать головы», при этом «спросят и с соседей», которые «наверняка знали, но не сообщили куда следует» место их пребывания.

Еще в 2009 году Рамзан Кадыров, сменивший отца на посту главы Чечни, заявил, что именно Делимханов является «человеком, который может меня заменить», подчеркнув, что тот для него «ближайший друг, ближе, чем брат».

В 2006 году Делимханов занимал должность заместителя председателя правительства Чеченской республики, а в 2007 году был впервые избран в Госдуму России, где уже 15 лет непрерывно представляет Чечню. При этом до начала полномасштабного вторжения России в Украину он ни разу не выступал с трибуны Думы и стал соавтором лишь 19 законопроектов, уточняет Радио Свобода. В Думе занимал должность заместителя председателя комитета по делам федерации и региональной политики.

Зато имя Адама Делимханова так или или иначе образом постоянно фигурировало в громких уголовных делах в отношении оппонентов российского режима. По данным совместного расследования Медиазоны и The Scanner Project, Адам Делимханов был среди тех, с кем осужденные за убийство Бориса Немцова уроженцы Чечни созванивались за несколько дней до этого преступления, в тот же день и сразу после.

С 2014 года Делимханов находится под санкциями США за связь с организованной преступностью. Он объявлялся в международный розыск по линии Интерпола в связи с подозрением в причастности к организации убийства в ОАЭ командира батальона Восток Сулима Ямадаева, брат которого Руслан Ямадаев считался соперником Кадырова и был убит в Москве.

В начале февраля 2022 года Делимханов публично пообещал отрезать головы членам семьи судьи Сайди Янгулбаева .

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Рамзан Кадыров утверждал, что Адам Делимханов участвовал в захвате Мариуполя российскими войсками и командовал подразделениями «кадыровцев». Он действительно появлялся на видеозаписях с якобы «совещаний» о штурме города, однако ряд российских источников утверждали, что непосредственно в боевых действиях депутат участия не принимал, пишет Радио Свобода. В то же время это не помешало ему получить звание «Героя России» — высшую государственную награду РФ. Российский диктатор Владимир Путин вручил награду Делимханову 26 апреля 2022 года — через пять дней после того, как соратник Кадырова на видео из горящего Мариуполя выступил в окружении оккупантов и заявил, дословно, что «спецоперация по уничтожению и очистке Мариуполя, можно сказать, завершена».

Путин наградил Делимханова с формулировкой «за мужество и героизм, проявленные во время специальной военной операции на территориях [квазиреспублик] ДНР, ЛНР и Украины».

В июне 2023 года Кадыров и Делимханов заявили об отправке чеченского батальона Запад-Ахмат в Белгородскую область РФ — якобы для противостояния трансграничным рейдам российских добровольцев.

Аналитики Института изучения войны наблюдали доказательства того, что подразделения батальона Ахмат весной 2023 года действовали в районе Белогоровки на линии Сватово-Кременная (Луганская область) и в Запорожской области.

В начале июня произошел публичный конфликт между Адамом Делимхановым и Евгением Пригожиным — после того, как владелец ЧВК Вагнера раскритиковал эффективность чеченских наемников и батальона Ахмат. Делихманов ответил на это в видеообращении, которое обнародовал у себя в соцсетях в четверг, 1 июня.

«Увидел в Telegram-канале обращение или заявление Евгения Пригожина, в котором он говорит, что ему непонятны задачи, чем занимается подразделение Ахмат. И, естественно, Женя, ты не понимаешь. Ты и не должен понимать… Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить место, время, и мы тебе объясним, что тебе непонятно», — пообещал Делимханов. Кроме того, он обвинил Пригожина в том, что тот стал «блогером», который на весь мир кричит правду о плачевном состоянии российской армии и глупости ее командования, а сам положил в районе Бахмута колоссальное количество своих людей.



Что известно о возможном ранении или убийстве Делимханова

14 июня 2023 года военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов, сообщил, что благодаря действиям разведчиков подразделения Бандерлоги украинских Сил специальных операций Адама Делимханова удалось уничтожить ударом по месту дислокации россиян в оккупированном Приморске Запорожской области.

«Работали именно Бандерлоги с группой Горизонт, подразделение Фобос оперативной группировки войск Запорожья. С ним к Кобзону на концерт пошли другие приближенные к Кадырову и еще около 200 [человек] личного состава [оккупантов]», — утверждает Сазонов.

По его словам, украинская разведка работала в поисках скопления вражеской техники, «а тут такой кортеж на внедорожниках — руководство подразделения Ахмат». «Ну, велкам ту Юкрейн, как говорят. Все быстро меняем, новая приоритетная цель, работаем сразу. Арта среагировала мгновенно. Раненых нет, даже скорая помощь не приехала. Все тела вывозили на вертолетах. За полчаса прилетели 12 бортов. Чтобы секрет был. Да какой секрет, ради таких новостей „разведосы“ оставались там до последнего», — рассказал Кирилл Сазонов.

На фоне таких данных в российском информационном пространстве произошел настоящий хаос в попытках опровергнуть гибель Адама Делимханова.

Сначала страницы пропагандистского телеканала Звезда со ссылкой якобы на пресс-службу Госдумы сообщили, что Делимханов ранен. В то же время в пресс-службе Думы Телеграм-каналу Baza сказали, что не сообщали об этом, а все сообщения о ранении Делимханова якобы исходят «от конкретных депутатов».

Тогда новость канала Звезда изменили, приписав сообщение о ранении Делимханова «пресс-службе ЛДПР». Когда и там опровергли предоставление такой информации, пропагандистский ресурс переписал публикацию со ссылкой на одного из парламентских корреспондентов.

Между тем в Госдуме утверждают, что с Делимхановым якобы общался ее председатель Вячеслав Володин, а чеченский главарь «жив и здоров». Депутат Андрей Картаполов также написал, что Делимханов якобы «жив и здоров».

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что за Делимханова «переживают» в Кремле, а информацию о его ранении восприняли «с большой тревогой».

«Мы надеемся, что в ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло», — отметил он.

Командир чеченского батальона Ахмат Апти Алаудинов сначала заявил агентству ТАСС, что Делимханов «живее всех живых», а также что он находится сейчас в Чечне и поехал к Рамзану Кадырову.

В то же время параллельно Алаудинов обнародовал в своем Телеграм-канале пост, которому, судя по всему, пытался придать опровержительно-ироническую окраску. С многочисленными эмодзи Алаудинов заявил, что «снимает все подразделения, дислоцированные на марьинском направлении», и выезжает в направлении «места происшествия» с Делимхановым.

Не менее странный пост обнародовал и Рамзан Кадыров, который написал, что Адам Делимханов якобы не выходит на связь, а потому он готов «щедро вознаградить» украинскую разведку, если ГУР расскажет, «по какому именно месту и по каким позициям нанесли удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого брата».

Несмотря на эти путаные попытки чеченских главарей и властей РФ опровергнуть исчезновение, ранение или гибель Адама Делимханова, в российских провоенных Телеграм-каналах начали появляться вероятные подтверждения, что ВСУ действительно смогли нанести удар по месту его дислокации.

Так, в паблике, который якобы ведет теперь уже бывший командующий 72-й бригады армии РФ, подполковник Роман Веневитин (недавно именно он побывал «в плену» у ЧВК Вагнера) утверждается, что Делимханов «находится в тяжелом состоянии» после артиллерийского удара ВСУ.

Веневитин также предположил, что локацию Делимханова мог «сдать» украинским силам владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, и воспользовался случаем, чтобы призвать российскую власть «расправиться» с Пригожиным.



Также в крупнейших российских провоенных пабликах сегодня появилась информация об ударе ВСУ по скоплению оккупантов, которые несколько часов ждали речи командира. Однако в этом случае, очевидно, речь идет об ином эпизоде, а не о ликвидации Делимханова, как предположил журналист Андрей Цаплиенко. Локацией этого удара ВСУ назван район города Кременная Луганской области. В то время как Делимханова, вероятно, пытались ликвидировать в Запорожской области.

