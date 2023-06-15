Кадыров выложил фейковое видео с Делимхановым, опровергли даже росСМИ

15 июня, 03:34
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Кадыров выложил фейковое видео с Делимхановым (Фото:t.me/RKadyrov95)

Кадыров выложил фейковое видео с Делимхановым (Фото:t.me/RKadyrov95)

Марионетка Кремля в Чечне Рамзан Кадыров попытался доказать, что его приспешник, депутат госдумы РФ Адам Делимханов «жив-здоров и даже не ранен». Он опубликовал видео, в котором видны следы монтажа.

При этом, как заметили журналисты русской службы Би-би-си, на моменте, где Кадыров якобы говорит о «фейке» про смерть Делимханова, видны склейки, а движения его губ не совпадают со звуком.

Видео дня

В то же время, Адам Делимханов, согласно информации пропагандистского российского агентства ТАСС, находится в Украине — но сообщений о том, чтобы там же находился и Кадыров, в последнее время не было, и сам он об этом не говорил.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Чечня Рамзан Кадыров Война в Украине Адам Делимханов

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