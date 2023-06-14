В России заявили о ранении в Украине депутата и «правой руки» Кадырова. Он просит ГУР помочь его найти 14 июня, 12:00 Адам Делимханов (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

В Госдуме РФ в среду, 14 июня, заявили о «ранении» чеченского депутата и ближайшего соратника Рамзана Кадырова Адама Делимханова, который участвовал в оккупации Мариуполя. В Украине говорили о его ликвидации.

Ранее военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов, ссылаясь на разведчиков ССО подразделение Бандерлоги, заявил, что Делимханова уничтожили в оккупированном Приморске Запорожской области.

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«Работали именно Бандерлоги с группой Горизонт, подразделение Фобос ОУВ Запорожье. С ним к Кобзону на концерт пошли другие приближенные к Кадырову и еще около двухсот личного состава», — написал Сазонов в Facebook.

По его словам, за телами прилетели 12 вертолетов, чтобы оставить все в тайне.



Через несколько часов портал минобороны РФ написал, что в Госдуме утверждают: Делимханов «ранен, но жив».

Кадыров говорит, что тот на связь не выходит, и готов «щедро вознаградить» украинскую разведку, если ГУР расскажет, «по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы таки смог найти моего дорогого брата».



В то же время в Госдуме утверждают, что с Делимхановым якобы общались, в том числе и ее глава Вячеслав Володин, и оккупант «жив и здоров».



Во время полномасштабного вторжения в Украину Адам Делимханов командовал подразделениями ставленника Кремля в Чечне Рамзана Кадырова во время штурма российскими оккупантами Азовстали в Мариуполе. 12 января СБУ объявила ему подозрение. После военных преступлений диктатор Владимир Путин дал Делимханову «героя России».

