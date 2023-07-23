Ночью РФ выпустила по Одесской области 19 ракет разных типов: почти половину целей удалось сбить — Воздушные силы ВСУ

23 июля, 09:24
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Последствия обстрела Одессы (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Последствия обстрела Одессы (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

В ночь на воскресенье, 23 июля, войска РФ выпустили по Одесской области 19 ракет различных типов, девять целей удалось сбить силам ПВО.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Российские оккупанты запускали ракеты с двух направлений: акватории Черного моря и Крыма.

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Они выпустили:

  • пять крылатых Оникс с берегового ракетного комплекса Бастион  (Крым);
  • три крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 — пуски осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ  (акватория Черного моря);
  • четыре крылатые ракеты морского базирования Калибр — предположительно с подводной лодки  (акватория Черного моря);
  • пять крылатых ракет наземного базирования Искандер-К  (Крым);
  • две баллистические ракеты Искандер-М  (Крым).

Видео дня

Отмечается, что силами ПВО уничтожены девять воздушных целей: четыре Калибры и пять ракет Искандер-К.

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы. Враг ударил пятью видами ракет. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали. Разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические здания.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Одесса Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины ракетная атака

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