Ночью РФ выпустила по Одесской области 19 ракет разных типов: почти половину целей удалось сбить — Воздушные силы ВСУ 23 июля, 09:24 Последствия обстрела Одессы (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

В ночь на воскресенье, 23 июля, войска РФ выпустили по Одесской области 19 ракет различных типов, девять целей удалось сбить силам ПВО.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Российские оккупанты запускали ракеты с двух направлений: акватории Черного моря и Крыма.

Они выпустили:

пять крылатых Оникс с берегового ракетного комплекса Бастион ( Крым);

Крым); три крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 — пуски осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ ( акватория Черного моря);

акватория Черного моря); четыре крылатые ракеты морского базирования Калибр — предположительно с подводной лодки ( акватория Черного моря);

акватория Черного моря); пять крылатых ракет наземного базирования Искандер-К ( Крым);

Крым); две баллистические ракеты Искандер-М ( Крым).

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Отмечается, что силами ПВО уничтожены девять воздушных целей: четыре Калибры и пять ракет Искандер-К.

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы. Враг ударил пятью видами ракет. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали. Разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические здания.

