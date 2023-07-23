Ночью РФ выпустила по Одесской области 19 ракет разных типов: почти половину целей удалось сбить — Воздушные силы ВСУ
Последствия обстрела Одессы (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)
В ночь на воскресенье, 23 июля, войска РФ выпустили по Одесской области 19 ракет различных типов, девять целей удалось сбить силам ПВО.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Российские оккупанты запускали ракеты с двух направлений: акватории Черного моря и Крыма.
Они выпустили:
- пять крылатых Оникс с берегового ракетного комплекса Бастион (Крым);
- три крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 — пуски осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);
- четыре крылатые ракеты морского базирования Калибр — предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);
- пять крылатых ракет наземного базирования Искандер-К (Крым);
- две баллистические ракеты Искандер-М (Крым).
Отмечается, что силами ПВО уничтожены девять воздушных целей: четыре Калибры и пять ракет Искандер-К.
В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы. Враг ударил пятью видами ракет. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали. Разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические здания.