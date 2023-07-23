Забыли, кто агрессор? В ООН не упомянули Россию в твите об ударе по историческому центру и собору в Одессе 23 июля, 17:34 Разрушения в Одессе в результате российского ракетного удара (Фото:REUTERS/Nina Liashonok)

ООН, осудив в своем твите ракетный удар по центру Одессы, не упомянула, что ответственность за это военное преступление лежит на России.

«Сегодня одесситы снова проснулись от звуков взрывов. Удары были по историческому центру, повредив дома, собор и оставив убитых и раненых мирных жителей. Международное гуманитарное право четко утверждает: гражданские лица и гражданская инфраструктура не цель», — сказано в сообщении ООН.

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Оно вызвало ряд критических комментариев пользователей.

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы. Враг ударил пятью видами ракет. Пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что из 19 ракет различных типов, девять целей удалось сбить силам ПВО. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали. Разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические здания.