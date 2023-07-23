Обстрел центра Одессы: как реагирует мир на массированную атаку РФ 23 июля, 18:05 Последствия обстрела Одессы (Фото:REUTERS/Nina Liashonok)

Российские войска ночью в воскресенье, 23 июля, массированно обстреляли Одессу, выпустив по ней 19 ракет различных типов. В результате этой атаки пострадали жилые дома, коммунальные здания и Спасо-Преображенский кафедральный собор, храм частично разрушен.

NV собрало реакции представителей мировой общественности из-за российского террора украинского города.

В ООН не упомянули Россию в твите об ударе по историческому центру и собору в Одессе

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«Сегодня одесситы снова проснулись от звуков взрывов. Удары были по историческому центру, повредив дома, собор и оставив убитых и раненых мирных жителей. Международное гуманитарное право ясно утверждает: гражданские лица и гражданская инфраструктура не цель», — говорится в сообщении ООН.

Оно вызвало ряд критических комментариев пользователей.

Италия готова помочь в восстановлении Спасо-Преображенского собора в Одессе и других сокровищ культурного наследия Украины, говорится в заявлении на странице в Twitter посольства этой страны в Украине.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, говорится в заявлении на странице в Twitter посольства этой страны в Украине.



«Атаки в Одессе, гибель невинных людей, разрушение Спасо-Преображенского собора глубоко огорчают нас. Российские агрессоры разрушают зернохранилища, лишая пищи миллионы людей, которые в ней нуждаются», — говорится в сообщении.

В посольстве Италии заявили, что российские агрессоры «уничтожают нашу европейскую цивилизацию, ее священные символы».

«Свободный народ не позволит себя запугать, варварство не победит. Италия, с ее уникальным в мире опытом в реставрационной отрасли, готова приобщиться к восстановлению собора и других сокровищ культурного наследия Украины», — подчеркнули в посольстве.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала атаку на Одессу «варварскими действиями, которые должны быть прекращены»

«Я решительным образом осуждаю сегодняшнее нападение на гражданские и религиозные объекты в Одессе. Эти варварские действия должны быть прекращены», — подчеркнула Пейчинович-Бурич на своей странице в Twitter.

На российскую ракетную атаку по Одессе отреагировала также посол США в Украине Бриджит Бринк.

«Продолжаются непрекращающиеся нападения России на жителей и инфраструктуру Одессы, объект всемирного наследия и порт, жизненно важный для глобальной продовольственной безопасности. Здесь неоправданная война против Украины и ее народа влечет за собой ужасные последствия. Разрушенный собор, разрушенные дома и сожженные зерновые силосы снова должны дать понять, что это имеет значение повсюду», — написала Бринк в Twitter.



Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подчеркнула, что в пострадавшем центре Одессы не было военных объектов.

«Одесса, центр города подвергся бомбардировке России. Никаких военных объектов. Просто красивый украинский город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, подвергается гонениям за порты, через которые экспортируются жизненно важные продукты питания по всему миру», — написала Симмонс на своей странице в Twitter.



Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель назвал военным преступлением последний удар России.

Заявление он опубликовал в своем Twitter.

«Постоянный ракетный террор против Одессы, города, имеющего защитный статус ЮНЕСКО — это еще одно военное преступление Кремля. Также разрушен главный православный собор города, объект мирового культурного наследия», — заявил Боррель, добавив, что пострадали также сотни других исторических памятников по всей Украине.

Глава МИД Франции Катрин Колонна также отреагировала на ракетный удар РФ по Одессе.

«Россия продолжила удары по Одессе и поразила собор, поэтому нам надо неустанно повторять, что целенаправленная атака на гражданскую цель является военным преступлением согласно международному праву», — подчеркнула она в Twitter.

Президент Молдовы Майя Санду и глава МИД Молдовы также выразили свою позицию относительно террористической атаки.

Санду написала, что ей больно видеть кадры разрушений из Одессы, которую любят многие жители Молдовы.

«Осуждаем постоянные воздушные удары России на мирные города, жилые кварталы и исторический центр, который находится под защитой ЮНЕСКО. Сердцем и мыслями мы с Украиной», — заявила президент Молдовы.

«Это отвратительное военное преступление России, за которое должна быть ответственность», — подчеркнул министр иностранных дел Нику Попеску.

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы. Враг ударил пятью видами ракет. Пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что из 19 ракет различных типов, девять целей удалось сбить силам ПВО. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали. Разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические здания.