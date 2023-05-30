Верховная Рада приняла за основу новый законопроект о доплатах военным 30 мая, 15:04 Украинский военный возле Бахмута, 13 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 9342 о доплатах военнослужащим. Его предлагают на замену поправке о возвращении доплат в 30 тысяч гривен.



Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За основу законопроекта проголосовали 333 нардепа. По словам Железняка, принять его в целом могут в течение июня.

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«Почему за основу? Ну потому что по факту были замечания, что сами выплаты военным не возвращаются. И еще дискуссии по установлению уровня выплат», — пояснил он.

Документ предусматривает:

доплаты военнослужащим от 30 тысяч до 100 тысяч гривен в месяц, но в размерах и на условиях, установленных Кабмином;

от 30 тысяч до 100 тысяч гривен в месяц, но в размерах и на условиях, установленных Кабмином; для срочников в размере 6000 грн в месяц — пропорционально времени прохождения военной службы;

в размере 6000 грн в месяц — пропорционально времени прохождения военной службы; для бойцов, которые получили травму ( ранение, контузию, увечье) во время боевых действий и которые зачислены в распоряжение соответствующего командира во время временной непригодности к военной службе — также по 6000 грн в месяц.

Во время лечения и два месяца до лечения раненый получит зарплату и такое вознаграждение, которое получал до этого (30−100 тысяч гривен).

курсантам — дополнительное вознаграждение в 2350 грн в месяц;

— дополнительное вознаграждение в 2350 грн в месяц; инструкторам — в зависимости от уровня, интенсивности и направлений подготовки ( 10−30 тыс грн), определяют руководители сектора безопасности и обороны.

«Ориентировочно это потянет расходы до 10 млрд грн из бюджета. В этом году это 1,9 млрд/грн до конца года, но это без учета доплаты инструкторам», — заявил Железняк.

Военные по приказу президента Украины с 2022 года получали 30 тысяч гривен доплаты после мобилизации, однако с февраля 2023 их было решено отменить в тылу.

После отмены выплат 30 тысяч гривен военным было подано несколько петиций, набравших необходимое количество поддержки и проекты законов, позволяющих вернуть выплаты.

10 апреля Верховная Рада утвердила новый законопроект с поправкой, позволяющей вернуть доплату в 30 тысяч гривен украинским военным независимо от того, находятся ли они в тылу.

