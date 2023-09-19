ГБР расследует избиение мужчины в военкомате Львовской области
Военный, предположительно, угрожал гражданскому в Самборском ТЦК (Фото:скриншот видео / Lviv.media / Facebook)
После публикации в Сети видео из военкомата в Самборе Львовской области, на котором военный угрожает мужчине оружием и бьет его, правоохранители начали проверку.
В Офисе генпрокурора подтвердили, что события на видео происходят в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки во Львовской области.
В пресс-службе Львовского областного ТЦК и СП в Facebook сообщили, что руководство назначило служебную проверку, на время ее проведения военнослужащих отстранили от исполнения обязанностей.
«На видео видно часть события, поэтому, что именно произошло в данной ситуации и что предшествовало действиям военнослужащих, выясняется», — также сказали в ТЦК.
В Госбюро расследований сообщили, что открыли уголовное дело по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия (ч. 3 ст. 406 УК Украины). В бюро добавили, что в военкомате работают сотрудники ГБР.
Мужчина на видео, которое распространили в соцсетях, утверждал, что его незаконно удерживают в ТЦК несколько дней.
«Ты не человек. В багажник и поехали. Прикопаю, н****, никто искать не будет», — говорит мужчина в военной форме на видео.
Присутствует ненормативная лексика
Издание Lviv.media со ссылкой на источники утверждает, что потерпевшие — «уклонисты», которых пограничники задержали несколько дней назад при попытке выехать из Украины и временно поселили в Самборе.