ГБР расследует избиение мужчины в военкомате Львовской области 19 сентября, 16:28 Военный, предположительно, угрожал гражданскому в Самборском ТЦК (Фото:скриншот видео / Lviv.media / Facebook)

После публикации в Сети видео из военкомата в Самборе Львовской области, на котором военный угрожает мужчине оружием и бьет его, правоохранители начали проверку.

В Офисе генпрокурора подтвердили, что события на видео происходят в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки во Львовской области.



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В пресс-службе Львовского областного ТЦК и СП в Facebook сообщили, что руководство назначило служебную проверку, на время ее проведения военнослужащих отстранили от исполнения обязанностей.



«На видео видно часть события, поэтому, что именно произошло в данной ситуации и что предшествовало действиям военнослужащих, выясняется», — также сказали в ТЦК.

В Госбюро расследований сообщили, что открыли уголовное дело по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия (ч. 3 ст. 406 УК Украины). В бюро добавили, что в военкомате работают сотрудники ГБР.



Мужчина на видео, которое распространили в соцсетях, утверждал, что его незаконно удерживают в ТЦК несколько дней.



«Ты не человек. В багажник и поехали. Прикопаю, н****, никто искать не будет», — говорит мужчина в военной форме на видео.

Присутствует ненормативная лексика

Издание Lviv.media со ссылкой на источники утверждает, что потерпевшие — «уклонисты», которых пограничники задержали несколько дней назад при попытке выехать из Украины и временно поселили в Самборе.