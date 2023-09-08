Сотрудник Ровенского военкомата поставлял своему руководителю амфетамин — ГБР 8 сентября, 19:07 У руководителя Ровенского районного ТЦК было изъято восемь пакетиков с амфетамином (Фото:пресс-служба ГБР)

Сотрудника Ровенского райвоенкомата подозревают в поставках наркотиков своему руководителю. По данным следствия, мужчина делал это бесплатно, чтобы «угодить шефу».

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«Сотрудники ДБР сообщили о подозрении начальнику структурного подразделения Ровенского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, систематически поставлявшего своему руководителю наркотики», — говорится в сообщении.

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Правоохранители напомнили, что во время проведения расследования по избиению солдата в Ровенской области у руководителя Ровенского районного ТЦК и СП правоохранители изъяли восемь пакетов с амфетамином.

«В ходе досудебного расследования было обнаружено, что должностное лицо имело, так сказать, своего дилера из подчиненных военнослужащих», — утверждает ГБР.

По данным следствия, начальник структурного подразделения систематически привозил разные дозы амфетамина руководителю, а в отдельных случаях оставлял так называемые «закладки».

Правоохранители добавили, что денег за психотропы мужчина не получал, а таким образом только «пытался угодить шефу, в будущем рассчитывая на благосклонность, служебные привилегии и возможное продвижение по карьерной лестнице».

В разговорах и сообщениях сотрудники Ровенского райвоенкомата, по словам ГБР, использовали «пиратский сленг», наркотики называя «белой меткой», а друг друга — по придуманным кличкам.

Начальника структурного подразделения Ровенского районного ТЦК и СП подозревают в незаконном приобретении и сбыте психотропных веществ в крупных размерах, совершенный по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

27 июня ГБР разоблачило должностных лиц Ровенских областного и районного территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые избили подчиненного и издевались над ним. Был задержан руководитель Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Луцюк.

26 июля работники ГБР провели шесть обысков по месту работы, жительства и в транспортных средствах руководителей центров комплектования. По их словам, у руководителя Ровенского районного ТЦК было изъято восемь пакетиков с амфетамином и орудия для употребления наркотических веществ.