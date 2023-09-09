«Очередное позорище». В российском Геленджике наблюдателям на выборах вручили повестки в военкомат 9 сентября, 17:19 Повестка, выданная независимому наблюдателю на выборах в Геленджике (Фото:kartanarusheniy.org)

В Геленджике Краснодарского края РФ независимым наблюдателям на выборах вручили повестки в военкомат.

На это обратил внимание секретарь комитета КПРФ по Краснодарскому краю Александр Сафронов.

«Очередное избирательное позорище в Геленджике. Выборные жулики подключили военкомат — ходят по комиссиям пугают наблюдателей, вручают повестки», — написал он в комментарии к опубликованным им фото повесток.

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В Telegram-канале российского общественного движения Голос сообщили, что в 09:50 на избирательный участок № 0940 пришел лично военный комиссар Геленджика и вручил повестки для уточнения данных и получения мобилизационного предписания наблюдателю и члену комиссии с правом решающего голоса. Еще одного наблюдателя он призвал явиться в военкомат устно.

Сообщение об этом появилось также на Карте нарушений, которое ведет движение Голос.

«Вручение повестки снял на фотокамеру член ПРГ от администрации. В 22 часа 7 сентября ко мне приходили два человека в полицейской форме с видеорегистратором для вручения повестки в военкомат. Считаю это актами давления на независимых наблюдателей», — говорится в нем.

В военкомате Геленджика заявили в комментарии российскому изданию Подъем, что «распоряжения по поводу выдачи повесток на избирательных участках у нас не было и быть не может».

Ранее ообщалось, что Министерство обороны России выступило с предложением ввести воинский учет для заключенных.