Морили голодом и издевались. ГБР задержало двух работников ТЦК, которые избили мужчину в военкомате Львовской области 20 сентября, 11:44 ГБР немедленно начало расследование этого инцидента (Фото:ГБР)

ГБР задержало двух работников Самборского ТЦК, которые причастны к избиению мужчины и незаконному содержанию его в помещении военкомата.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ГБР отметили, что был задержан заместитель начальника одного из отделов Самборского районного ТЦК, а также военнослужащий-водитель.



Видео дня

По данным следствия, 19 сентября военнослужащий-водитель избил мужчину, угрожая ему оружием. Он бил потерпевшего руками и ногами по телу и лицу. Соответствующее видео было распространено в сети в тот же день.

Сейчас работники ГБР на месте происшествия продолжают изучать все обстоятельства инцидента.

В ГБР добавили, что правонарушители удерживали мужчину в военкомате с 12 сентября 2023 года. Они морили его голодом, били и издевались, чтобы он добровольно прошел военно-врачебную комиссию.



Сейчас решается вопрос сообщения фигурантам о подозрении в незаконном лишении свободы, пытках и превышении военным лицом служебных полномочий.

19 сентября после публикации в Сети видео из военкомата в Самборе Львовской области, на котором военный угрожает мужчине оружием и бьет его, правоохранители начали проверку.

Присутствует ненормативная лексика

В Офисе генпрокурора подтвердили, что события на видео происходят в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки во Львовской области.

Издание Lviv.media со ссылкой на источники утверждает, что пострадавшие на видео — «уклонисты», которых пограничники задержали несколько дней назад при попытке выехать из Украины и временно поселили в Самборе.

