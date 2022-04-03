Россия оказалась неспособна уничтожить украинскую ПВО — британская разведка

3 апреля, 05:23
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Россия не контролирует украинское воздушное пространство (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook)

Россия не контролирует украинское воздушное пространство (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook)

Украинская противовоздушная оборона по-прежнему «создает серьезные проблемы» для российской авиации, сообщает Министерство обороны Великобритании.

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«Российские самолеты по-прежнему уязвимы для систем ПВО малой и средней дальности», — сказано в сообщении.

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По данным британской военной разведки, Россия не смогла получить контроль над украинским небом из-за неспособности найти и уничтожить украинские системы ПВО. Это серьезно отразилось на ее способности «поддерживать наступление сухопутных войск по ряду направлений». Также в Минобороны Британии сообщили о значительной воздушной активности оккупантов на юго-востоке Украины — вероятно, потому, что Россия сосредоточила свои военные действия в этих районах.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1510372225391730688

За сутки 2 апреля Воздушные Силы Украины уничтожили восемь воздушных целей оккупантов: два самолета, один вертолет, один беспилотник и четыре крылатых ракеты.

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Ранее в Командовании Воздушных Сил сообщили, что после серьезных потерь российская авиация пытается не заходить в зону действий украинской ПВО и избегает прямого контакта с украинскими истребителями. Оккупанты прибегают к ракетно-бомбовым ударам, от которых страдает мирное население.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Великобритания ПВО Военная разведка ВВС Украины Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины ПВО Украины

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