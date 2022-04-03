ВСУ поразили восемь воздушных целей оккупантов за сутки 3 апреля, 00:50 Цей матеріал також доступний українською В частности, были сбиты два самолета и один вертолет (Фото:facebook.com/kpszsu/)

В субботу, 2 апреля, Воздушные силы Украины поразили восемь воздушных целей. В частности, были сбиты два самолета и один вертолет оккупантов.

Об этом сообщил спикер командования ПС ВСУ Юрий Игнат

Война России против Украины - главные события 2 апреля



По данным, обнародованным командованием, сбиты:

— два самолета ( предварительно истребители-бомбардировщики Су-34);

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- один вертолет;

- один БпЛА (ОТР);

- четыре крылатых ракеты.

Отмечается, что ударная авиация под прикрытием истребителей продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по скоплению войск, колоннам техники, логистическим центрам и живой силе оккупантов.

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