ВСУ поразили восемь воздушных целей оккупантов за сутки
В частности, были сбиты два самолета и один вертолет (Фото:facebook.com/kpszsu/)
В субботу, 2 апреля, Воздушные силы Украины поразили восемь воздушных целей. В частности, были сбиты два самолета и один вертолет оккупантов.
Об этом сообщил спикер командования ПС ВСУ Юрий Игнат
Война России против Украины - главные события 2 апреля
По данным, обнародованным командованием, сбиты:
— два самолета ( предварительно истребители-бомбардировщики Су-34);
- один вертолет;
- один БпЛА (ОТР);
- четыре крылатых ракеты.
Отмечается, что ударная авиация под прикрытием истребителей продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по скоплению войск, колоннам техники, логистическим центрам и живой силе оккупантов.
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