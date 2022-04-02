Пытается избегать украинских истребителей и ПВО. Российская авиация сменила тактику — ВВС Украины 2 апреля, 00:57 Цей матеріал також доступний українською ВВС Украины контролируют украинское небо (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook)

Командующий Воздушных Сил Николай Олещук заявил, что 1 апреля российские оккупанты изменили тактику ведения боевых действий в небе и сосредоточили основную активность на востоке Украины. Об этом сообщается в Facebook Командования Воздушных Сил.

Война России против Украины — главные события 1 апреля

В Воздушных Силах опровергли российские фейки о том, что оккупанты уничтожили почти всю систему противовоздушной обороны Украины, и подчеркнули: враг не контролировал и не контролирует украинское небо.



Видео дня

«Речь может идти об определенном контроле оккупантами воздушного пространства на временно оккупированных территориях, куда противник уже завез немало средств ПВО: С-300, С-400, Бук, Панцирь, Тор, которые постепенно уничтожаются артиллерией, авиацией и другими огневыми средствами. Там вражеская авиация проявляет активность, но и там ежедневно несет потери», — сказано в сообщении.

Командующий рассказал: когда оккупанты поняли, что не могут уничтожить боеспособность Воздушных Сил, они перешли к террору мирного населения, бомбардировке городов, сел, роддомов и уничтожению всей инфраструктуры мирных городов и сел.

«Понеся серьезные потери в авиационной технике, а сейчас, по данным Генштаба ВСУ, это 143 самолета и 131 вертолет, вражеская авиация пытается не заходить в зону действия нашей ПВО, а также избегает прямого контакта с украинскими истребителями. Следовательно, прибегает к ракетно-бомбовым ударам, эффективность которых в военном смысле под большим вопросом. Страдает гражданское население, разрушаются дома, обрываются жизни невинных жертв войны», — подчеркнул Олещук.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.