Ливни и +38. Синоптики предупредили, где в Украине будет жара и ухудшатся погодные условия до конца недели

Летнее тепло в Украине продолжают разбавлять дожди, которые до конца недели местами перерастут в ливни.

Погода в течение второй половины недели будет соответствовать всем характеристикам июля 2025: ожидаются перепады температуры воздуха, осадки, местами сложные погодные условия и жара до +38 градусов.

В четверг, 24 июля, кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалы, 17 — 22 м/с ожидаются днем и вечером в западных регионах. В других регионах ожидается погода без осадков. Ветер переменных направлений, на Левобережье западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха на юге и востоке +16 +21 градус, дневная +30 +35 градусов, на остальных территориях ночью +13 +18 градусов, днем +26 +31 градус.

В пятницу, 25 июля, кратковременные дожди пройдут в западных областях, днем также на крайнем севере. На Прикарпатье и Буковине ожидается град и сильные шквалы в дневные часы. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +16 +22 градуса, дневная +26 +31 градус, на юге +32 +37 градусов.

В субботу, 26 июля, грозовые дожди, в отдельных пунктах сильные ливни, град и шквалы, 15 — 20 м/с ожидаются днем в западных областях, а также местами в северных и центральных. Ветер ночью переменных направлений, днем восточный/юго-восточный, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +14 +19 градусов, дневная +22 +27 градусов, в центральных, южных и восточных областях ночью +18 +23 градуса, днем +33 +38 градусов.

В воскресенье, 27 июля, грозовые дожди и шквалы ожидаются на Правобережье Украины, на Левобережье без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +14 +19 градусов, дневная +23 +29 градусов, в центральных, южных и восточных областях ночью +18 +23 градуса, днем +33 +38 градусов.