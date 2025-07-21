«В Украине подскочит жара». Синоптик сообщила, где не будет высокой температуры и где дожди перейдут в ливни с градом
Жара и дожди в Украине (Фото: Шломастер / pixabay)
С первого дня текущей недели в Украину начала возвращаться жара, которая завтра наберет обороты в нескольких регионах.
Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила о повышении температуры воздуха в Украине, какие области обойдет стремительное потепление и где ожидаются дожди, ливни, шквалы, град.
«Завтра в Украине подскочит жара. Температура воздуха 22-го июля в южной части, местами на востоке и в центре составит +32 +36 градусов. В северных областях ожидается +28 +32 градуса. В центральной части немного свежее будет в Винницкой области, +28, +29 градусов. Жара обойдет западную часть Украины, во вторник там +24 +28 градусов».
Эксперт предупредила, где во вторник 22 июля в Украине ожидается ухудшение погодных условий.
«Однако запад не обойдут 22-го июля грозовые дожди, которые в течение дня и до вечера вторника дойдут до северных областей, центральной части. А также дожди с грозами вероятны завтра в Одесской и Николаевской областях. Внимательно. При грозах возможны сильные ливни, шквалистое усиление ветра и град. На остальной территории Украины — без осадков. В Киеве завтра вернется жара, днем предполагается около +30 градусов. Большую часть суток будет сухая погода, однако вечером во вторник в столице — грозовые дожди, при грозах возможны сильные ливни, шквалистое усиление ветра».
Диденко сообщила, когда высокая температура начнет снижаться в Украине и в каких областях останется жаркая погода.
«Жара в середине недели немного попустит, однако в завершение недели снова жара подкрутит градусы. Юг Украины, значительная часть востока и Днепропетровщина от жары вряд ли избавятся в грядущие дни».