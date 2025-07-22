Незначительные колебания температуры. Синоптик предупредила о дожде в нескольких областях, где в Украине будут умеренные градусы, а где жара

Погода в середине недели в Украине везде будет с настоящим летним теплом, местами ожидаются дожди и жара.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила, где пройдет дождь в среду 23 июля и какая температура воздуха ожидается в Украине в середине текущей недели.

«В среду дожди с грозами днем наиболее вероятны на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Луганщине, зацепит, возможно, Донетчину (карта внизу). И все. Еще разве ближайшей ночью из-за деятельности атмосферного фронта также подощит и погремит на севере и в центральных областях Украины. Еще немного в Карпатах».

Диденко предупредила, где останется жара +35 градусов и где установится более комфортное летнее тепло.

«Температура воздуха в течение дня 23-го июля ожидается в большинстве областей в пределах +26 +29 градусов, в Сумской и Черниговской областях будет свежее, +23 +26 градусов. В южной части и на юго-востоке Украины плюс Днепропетровщина остается жара, +30 +35 градусов выше нуля. В Киеве в среду ночью пройдут грозовые дожди, завтра днем — без осадков. Западный ветер ожидается порывистым. Температура воздуха в течение дня +27 градусов. В ближайшее время температура воздуха в Украине будет испытывать незначительные колебания, особо не меняясь — умеренные градусы на западе, жара на юге, в целом +27 +30 градусов».