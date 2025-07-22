От +13 до +34. Синоптики сообщили, где сосредоточатся грозовые дожди в середине недели и в каких областях будет жара

Жара вернулась в Украину с начала недели. В среду она охватит большую часть областей, местами ожидаются грозовые дожди.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра погода в среду 23 июля снова будет удивлять контрастами. На большинстве территорий Украины ожидается переменная облачность без осадков, местами установится теплая и комфортная температура воздуха, однако большинство областей охватит жара, местами пройдут грозовые дожди. Самая низкая ночная температура воздуха +13 градусов в этот день ожидается на западе и в части северных областей, самая высокая дневная +34 градуса на востоке и юге.

Какая погода в Украине будет в среду 23 июля

В западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +16 +14 градусов, дневная +24 +26 градусов.

В северных областях переменная облачность без осадков, местами кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха +19 +15 градусов, дневная +24 +26 градусов.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +19 +17 градусов, дневная +26 +29 градусов.

В южных областях переменная облачность без осадков, местами кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха +21 +19 градусов, дневная +31 +33 градуса.

В восточных областях переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха +19 +22 градуса, дневная +29 +31 градус.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +22 +20 градусов, дневная +31 +33 градуса.