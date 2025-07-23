Мощная магнитная буря. Ученые предупредили о сильных геомагнитных возмущениях и сколько они продлятся
Сильная магнитная буря в июле (Фото: Mikkehouse / pixabay)
После затяжных и мощных магнитных бурь на землю снова будет влиять сильный геомагнитный шторм.
Сейчас скорость солнечного ветра близка к фоновому уровню, но специалисты прогнозируют изменение геомагнитной ситуации из-за поступления высокоскоростного потока корональной дыры.
По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism существует вероятность попадания в атмосферу коронального излучения, что может увеличить риск возникновения незначительных штормовых условий в течение периода с 21 по 24 июля, а также привести к магнитной буре уровня STORM G1 22, 23 июля.
Ученые Центра прогнозирования космической погоды не прогнозируют магнитную бурю 21−23 июля. По их данным в ближайшие дни мощные геомагнитные возмущения, которые могут влиять на Землю не ожидаются.
Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.
Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
- Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
- Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
- Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.
