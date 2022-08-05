РФ проводит принудительную паспортизацию на захваченных территориях юга Украины — разведка

5 августа, 13:58
Оккупанты принуждают украинцев на захваченных территориях принимать гражданство РФ (Фото:RJA1988 / pixabay)

Оккупанты принуждают украинцев на захваченных территориях принимать гражданство РФ (Фото:RJA1988 / pixabay)

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию украинцев на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В пресс-службе ведомства в Facebook рассказали о ряде случаев в захваченных РФ населенных пунктах.

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Так, для жителей Мелитополя и его окрестностей оккупанты обнародовали требования относительно «земельных паев». У лиц, у которых срок договора истек, должны на основании полученного российского паспорта и в соответствии с российским законодательством заключить новый договор. В случае, если срок договора истек и собственник не явился, то он лишается права собственности на владение земельными паями.

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Также оккупанты установили, что с начала сентября этого года номерные знаки украинского образца на транспортных средствах будут изменены на временные с последующим переоформлением. Для этого тоже необходим паспорт РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=5X_G373blzA

На оккупированной территории Херсонской области «министр аграрной политики» Ковалев призывает сельхозпроизводителей регистрировать деятельность и платить «налоги» по законодательству РФ. Те, кто откажутся, будут лишать права собственности земельными участками, а владельцев агробизнеса планируют высылать за пределы региона.

В селе Каменское Запорожской области оккупационная администрация проводит мероприятия по переводу деятельности местного бизнеса на налоговые стандарты согласно законодательству РФ. Представителям бизнеса и самозанятому населению были вручены соответствующие письма. Основным требованием деятельности бизнеса является наличие гражданства России.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid07DiLFaFZRNkBM4b68LFQeeDwahT6VbypiLDcVd6GV4qNsmnVxodAkzHXD7DCbQSul

11 июля российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства России для всех украинцев.

В МИД Украины назвали такой указ юридически ничтожным и таким, который не будет иметь правовых последствий.

11 июня в захваченных РФ частях Херсонской и Запорожской областей местному населению начали выдавать паспорта РФ.

В ближайшее время это начнут делать в захваченных населенных пунктах Харьковской области.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Запорожская область Херсонская область Российский паспорт Украинская разведка Война России против Украины

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