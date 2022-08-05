РФ проводит принудительную паспортизацию на захваченных территориях юга Украины — разведка 5 августа, 13:58 Оккупанты принуждают украинцев на захваченных территориях принимать гражданство РФ (Фото:RJA1988 / pixabay)

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию украинцев на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В пресс-службе ведомства в Facebook рассказали о ряде случаев в захваченных РФ населенных пунктах.

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Так, для жителей Мелитополя и его окрестностей оккупанты обнародовали требования относительно «земельных паев». У лиц, у которых срок договора истек, должны на основании полученного российского паспорта и в соответствии с российским законодательством заключить новый договор. В случае, если срок договора истек и собственник не явился, то он лишается права собственности на владение земельными паями.

Также оккупанты установили, что с начала сентября этого года номерные знаки украинского образца на транспортных средствах будут изменены на временные с последующим переоформлением. Для этого тоже необходим паспорт РФ.

На оккупированной территории Херсонской области «министр аграрной политики» Ковалев призывает сельхозпроизводителей регистрировать деятельность и платить «налоги» по законодательству РФ. Те, кто откажутся, будут лишать права собственности земельными участками, а владельцев агробизнеса планируют высылать за пределы региона.

В селе Каменское Запорожской области оккупационная администрация проводит мероприятия по переводу деятельности местного бизнеса на налоговые стандарты согласно законодательству РФ. Представителям бизнеса и самозанятому населению были вручены соответствующие письма. Основным требованием деятельности бизнеса является наличие гражданства России.

11 июля российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства России для всех украинцев.

В МИД Украины назвали такой указ юридически ничтожным и таким, который не будет иметь правовых последствий.

11 июня в захваченных РФ частях Херсонской и Запорожской областей местному населению начали выдавать паспорта РФ.

В ближайшее время это начнут делать в захваченных населенных пунктах Харьковской области.

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