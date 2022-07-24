В Херсоне оккупанты заставляют предпринимателей получать паспорта РФ и перерегистрировать бизнес — ОГА
Город Херсон до оккупации российскими войсками (Фото:suspilne.media)
Во временно оккупированном Херсоне местных предпринимателей заставляют перерегистрировать бизнес, для этого нужно получить паспорт России.
Об этом сообщает в Facebook Херсонская ОГА.
«В Херсоне оккупационные власти вынуждают предпринимателей пройти так называемую процедуру перерегистрации и работать по российскому законодательству, уплачивая налоги оккупантам. Для того, чтобы „зарегистрироваться“, нужно получить российский паспорт», — говорится в сообщении.
Также в ОГА сообщили, что в Скадовске оккупанты захватили помещение редакции Черноморец и выпускают там пропагандистские брошюры.
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