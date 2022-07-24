В Херсоне оккупанты заставляют предпринимателей получать паспорта РФ и перерегистрировать бизнес — ОГА

24 июля, 17:32
Город Херсон до оккупации российскими войсками (Фото:suspilne.media)

Город Херсон до оккупации российскими войсками (Фото:suspilne.media)

Во временно оккупированном Херсоне местных предпринимателей заставляют перерегистрировать бизнес, для этого нужно получить паспорт России.

Об этом сообщает в Facebook Херсонская ОГА.

«В Херсоне оккупационные власти вынуждают предпринимателей пройти так называемую процедуру перерегистрации и работать по российскому законодательству, уплачивая налоги оккупантам. Для того, чтобы „зарегистрироваться“, нужно получить российский паспорт», — говорится в сообщении.

Видео дня

Также в ОГА сообщили, что в Скадовске оккупанты захватили помещение редакции Черноморец и выпускают там пропагандистские брошюры.

https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/pfbid02PwARYSG3rPr9QPJntXXrUdApA7BAV9inY193JjgwWaBAKwKSN36qfKKfg9Px78BAl
Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Херсон Российский паспорт Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Иван Компан
финансист, основатель First Kyiv Investment Club
Очередная ловушка или долгожданное дно?

Рост рынка — надолго ли это?

24 июля, 14:00
Эксперты
Хлоя Бримикомб: «Пейте побольше жидкости» (Фото:gorgev/Depositphotos)
Вопрос жизни и смерти. Лучшие способы охладиться — с научной точки зрения
Хлоя Бримикомб
Лукашенко поддерживает российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины (Фото:president.gov.by)
«Последний бой, как и для Путина» /
Лукашенко может приказать ввести войска в Украину, но не сделает этого — интервью с Франаком Вячоркой
24 июля, 10:55
Страны
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X