Россия начнет выдачу паспортов в оккупированной части Харьковской области

28 июля, 18:05
Паспорт РФ (Фото:RJA1988 / pixabay)

Паспорт РФ (Фото:RJA1988 / pixabay)

Российская Федерация в ближайшее время начнет выдавать паспорта жителям оккупированных территорий Харьковской области.

Об этом сообщает пропагандистское агентство РИА-Новости.

Сообщается, что на оккупированной части Харьковской области начали принимать документы на оформление российских паспортов.

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«Выдачу планируется осуществлять на территории Харьковской области, то есть выезжать за пределы людям не придется. На данный момент мы только начали формировать базу данных населения для получения российского гражданства», — заявил оккупационный «глава» Виталий Ганчев.

11 июля российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства России для всех украинцев.

Также 24 мая Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=JmuCMq5yqQc

В МИД Украины назвали такой указ юридически ничтожным и таким, который не будет иметь правовых последствий.

11 июня в захваченных РФ частях Херсонской и Запорожской областей местному населению начали выдавать паспорта РФ.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Паспорт Российский паспорт Война России против Украины

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