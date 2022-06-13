Смертный приговор иностранцам в Донецке. Отец марокканца рассказал об украинском гражданстве пленника 13 июня, 23:16 Цей матеріал також доступний українською Эйден Эслин, Шон Пиннер и Брагим Саадун (слева направо) в «суде» в Донецке, 7 июня 2022 года (Фото:handout via REUTERS TV)

Уроженец Марокко Брагим Саадун, приговоренный к смертной казни «судом» террористической организации «ДНР», является гражданином Украины и сдался в плен добровольно. Об этом сообщил отец марокканца Тахар Саадун в комментарии Reuters.

Отец рассказал, что 21-летний Брагим Саадун получил украинское гражданство в 2020 году после прохождения годичной военной подготовки в качестве требования для доступа к изучению аэрокосмических технологий в университете в Киеве.

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Военнослужащий ВСУ сдался в плен «добровольно», и с ним следует обращаться как с «военнопленным», сказал отец.

«Мы как семья страдаем от отсутствия контакта с адвокатом для обмена юридической информацией, и это усугубляет наши испытания», — сказал отец.

Так называемый «верховный суд» террористической группировки «ДНР» 9 июня объявил, что «приговорил» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также Брагима Саадуна, которые защищали Украину. Все они вступили в ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

В Генеральном штабе ВСУ напомнили, что все иностранные граждане и люди без гражданства, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины в рядах ВСУ, в добровольном порядке приняты на службу по контракту в соответствии с украинским законодательством. На них как на военнослужащих ВСУ распространяется правовой статус комбатантов, и в случае попадания в руки врага с ними должны обращаться как с военнопленными.

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