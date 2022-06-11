ООН назвала военным преступлением смертный приговор иностранцам в «ДНР»

11 июня, 04:11
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ООН (Фото:ООН / Facebook)

ООН (Фото:ООН / Facebook)

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека решительно осудило смертный «приговор», объявленный трем иностранным добровольцам, так называемым «судом» самопровозглашенной «ДНР». Организация всегда выступала и будет против смертной казни при любых обстоятельствах.

Об этом пишет пресс-служба ООН.

«Такие судебные процессы над военнопленными равносильны военному преступлению. УВКПЧ обеспокоено тем, что так называемый „верховный суд“ самопровозглашенной „ДНР“ приговорил трех военнослужащих к смерти. По словам украинского командования, эти люди входили в состав ВСУ, и если это так, то они не должны рассматриваться как наемники», — заявила пресс-секретарь УВКПЧ Равина Шамдасани.

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В свою очередь спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что эта организация всегда выступала и будет выступать против смертной казни при любых обстоятельствах.

«Мы призываем, чтобы задержанным комбатантам предоставили международную защиту, и чтобы с ними обращались в соответствии с Женевскими конвенциями», — добавил он.

Боевики «приговорили» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна 9 июня.

В Генеральном штабе ВСУ накануне подчеркнули, что все иностранные граждане и люди без гражданства, участвующие в боевых действиях на территории Украины в рядах ВСУ, в добровольном порядке приняты на службу по контракту в соответствии с украинским законодательством.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   ДНР Великобритания Российская агрессия ООН Добровольцы Марокко ЛДНР Война России против Украины

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