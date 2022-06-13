В Интернациональном легионе рассчитывают на обмен иностранцев, «приговоренных» к смертной казни в «ДНР» — спикер 13 июня, 18:11 Цей матеріал також доступний українською Эйден Эслин, Шон Пиннер и Брагим Саадун (слева направо) в «суде» в Донецке, 7 июня 2022 года (Фото:handout via REUTERS TV)

Об этом заявил спикер Интернационального легиона обороны Украины Дамьен Магру во время брифинга в понедельник, 13 июня.



Он уточнил, что «осужденные» псевдосудом в оккупированном Донецке мужчины были не легионерами, а военнослужащими ВСУ, которые подписали контракт до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Они являются военнопленными, а открытие уголовного дела против них за участие в военных действиях нарушает Женевские конвенции.



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«Что можно сделать для освобождения военнопленных? Международное право четко говорит — нужно провести обмен военнопленными — это указано в Женевских конвенциях. К сожалению, одна из сторон в этом конфликте не признает статус определенных лиц как военнопленных», — сказал Магру.



Спикер добавил со ссылкой на адвоката одного из военнопленных, что «решение» псевдосуда будет обжаловано, и это даст определенное время:

«У меня нет конкретной информации, но я надеюсь, что в украинском и британском правительстве на наивысших уровнях что-то делается для организации обмена этих военнопленных. Я надеюсь, что это пройдет успешно… и что может быть какое-то соглашение».

Также в Интернациональном легионе обеспокоены тем, что у них нет данных о состоянии британца Эндрю Хилла — военнослужащего ВСУ, которого российские оккупанты захватили в конце апреля:

«Эндрю Хилл тоже является военнопленным уже около 4−5 недель… Мы не знаем, получает ли он лечение, не знаем, что россияне и их приспешники планируют с ним сделать. Мы очень обеспокоены этой ситуацией. Мы настойчиво призываем российские органы власти и их приспешников относиться к Эндрю Хиллу как к военнопленному согласно Женевским конвенциям».



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Так называемый «верховный суд» террористической группировки «ДНР» 9 июня объявил, что «приговорил» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, которые защищали Украину. Все они вступили в ряды ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения России.



В Генеральном штабе ВСУ напомнили, что все иностранные граждане и люди без гражданства, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины в рядах ВСУ, в добровольном порядке приняты на службу по контракту в соответствии с украинским законодательством. На них как на военнослужащих ВСУ распространяется правовой статус комбатантов, и в случае попадания в руки врага с ними должны обращаться как с военнопленными.



Глава МИД Британии Лиз Трасс обсудила с украинским коллегой Дмитрием Кулебой совместные усилия по освобождению из плена иностранных защитников Украины, которым кремлевский режим угрожает смертной казнью.



Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Украина расследует вынесение псевдосудом «ДНР» фиктивного приговора и принимает меры для того, чтобы все причастные к этому незаконному решению были привлечены к ответственности.



По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, «приговор» иностранцам нужен России для внутренней пропаганды и не будет иметь юридических последствий.

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