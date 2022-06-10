«Смертный приговор» защитникам Мариуполя: Кремль использует иностранцев в качестве заложников — МВД 10 июня, 12:39 Цей матеріал також доступний українською Советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что РФ пытается поднять ставки на переговорах (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev)

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко считает, что своим незаконным вынесением смертного приговора иностранным защитникам Мариуполя, взятым в плен ВС РФ, Кремль пытается поднять ставки на переговорах.

Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона в пятницу, 10 июня.

Накануне так называемый «суд» российской террористической организации «ДНР» «приговорил» к смертной казни двух британцев Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна.

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В свою очередь Офис генпрокурора уже начал по данному факту досудебное расследование, подчеркнув, что указанные лица являются военнослужащими ВСУ.

По словам Денисенко, российский диктатор Владимир Путин будет пытаться использовать пленных иностранцев для давления во время переговорного процесса.

«Мы должны четко понимать то, что на самом деле суд над иностранцами — это повышение ставок в переговорном процессе РФ. Они используют их в качестве заложников… Сегодня есть уже твит государственного секретаря США Энтони Блинкена. Блинкен заявляет о том, что он обращается к официальному Кремлю и его марионеткам, чтобы те перестали заниматься неправовыми вещами, которые не имеют ничего общего с международными законами ведения войны», — заявил представитель МВД.

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