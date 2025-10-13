В Крыму несколько суток подряд горит нефтебаза в Феодосии

Пожар на нефтебазе в Феодосии после атаки дронов видет издалека, сообщают местные жители (Фото: «Крымский ветер»)

Во временно оккупированном РФ Крыму нефтебаза в Феодосии продолжает гореть после удара украинских дронов.

Это становится ясно из многочисленных видероликов, которые вечером 13 октября публикуют местные жители и Telegram-паблики.

Как сообщало российское издание Astra, пожар на нефтебазе в Феодосии, где после атаки дронов, по имеющейся информации, оказались повреждены 10 цистерн с горючим, днем был хорошо виден с трассы Таврида.

Реклама

Читайте также: В Крыму третьи сутки подряд горит Феодосийский нефтеналивной терминал

6 октября, мониторинговый Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на спутниковые снимки сообщал, что после ночной атаки дронов в Феодосии в оккупированном Крыму зафиксировано два мощных очага пожара на нефтеналивном терминале.

Ночью сияние от пожара на НПЗ было видно с расстояния более 30 километров.

Нефтебаза в оккупированной Феодосии уже неоднократно подвергалась атаке дронов. После предыдущих ударов из 34 резервуаров с топливом целыми остались только 22.

Позднее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины атаку подтвердили.

«Поражены мощности АО Морской нефтяной терминал (Феодосия, ВОТ АР Крым)», — заявили украинские офицеры.

7 октября Крымский ветер сообщил, что нефтеналивной терминал в оккупированной Феодосии продолжает гореть. Судя по данным спутниковой съемки, наиболее мощный очаг возгорания был зафиксирован в северной части НПЗ.

В ночь на 13 октября беспилотники вновь атаковали нефтебазу в Феодосии. Как сообщали местные жители, взрывы на нефтебазе прогремели около 23:30.

По данным Крымского ветра, вероятно, в результате атаки была поражена также электроподстанция Кафа вблизи Феодосии.