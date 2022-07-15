Сломать России крылья. Насколько серьезные потери Украина нанесла российской авиации — спикер Воздушных сил 15 июля, 17:04 Российский истребитель СУ-35С (иллюстративное фото) (Фото:sukhoi.org)

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью Радио НВ рассказал, насколько серьезные потери нанесла Украина авиации РФ.

«У них есть очень много самолетов, кроме этих 200, уже сбитых. В их арсенале было сосредоточено около 700 летательных аппаратов (это самолеты и вертолеты) накануне вторжения вокруг территории Украины на разных аэродромах базирования. Процент уничтоженных уже очень значителен, и это заставило их изменить тактику применения своей авиации», — рассказал он.

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По словам Юрия Ингната, теперь российская авиация преимущественно действует на расстоянии, «потому что наша противовоздушная оборона сбила большое количество [целей], а это современные самолеты – СУ-34, СУ-30, СУ-35, СУ-25; вертолеты К-52 и другие».

Представитель Воздушных сил ВСУ также сообщил, что украинские военные уже сбили 650 российских беспилотных летательных аппаратов.

«Поэтому они изменили свою тактику и действуют из-за границ. Правда, авиация противника (штурмовая авиация и вертолеты) все же на переднем крае, как и наша авиация, тоже действует, потому что это авиация поля боя, которая должна быть на передовой. Они не залетают, потому что понимают, что будут уничтожены, и поэтому наносят такие коварные удары ракетами морского, наземного и воздушного базирования», — добавил он.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 15 июля Россия потеряла 220 самолетов, 188 вертолетов и 681 беспилотник оперативно тактического уровня.

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