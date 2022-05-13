Украинские военные уничтожили 200-й российский самолет

13 мая, 11:39
Цей матеріал також доступний українською
Показатель в 199 российских самолетов, сбитых ВСУ, держался с 6 мая (Фото:State Emergency Service of Ukraine/REUTERS)

Показатель в 199 российских самолетов, сбитых ВСУ, держался с 6 мая (Фото:State Emergency Service of Ukraine/REUTERS)

В пятницу, 13 мая, украинское военное руководство отчиталось об уничтожении 200-го российского самолета.

Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Согласно обнародованным данным, показатель в 199 самолетов ВС РФ, сбитых украинской противовоздушной обороной, держался с 6 мая.

Видео дня
Читайте также:
ВСУ уничтожили в Херсонской области штаб ВС РФ — видео
Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Всего же с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты потеряли 26 900 своих военнослужащих и тысячи единиц техники.

https://www.youtube.com/embed/gMeHgcsQXjs
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российские самолеты Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X