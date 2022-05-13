Украинские военные уничтожили 200-й российский самолет
Показатель в 199 российских самолетов, сбитых ВСУ, держался с 6 мая (Фото:State Emergency Service of Ukraine/REUTERS)
В пятницу, 13 мая, украинское военное руководство отчиталось об уничтожении 200-го российского самолета.
Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Согласно обнародованным данным, показатель в 199 самолетов ВС РФ, сбитых украинской противовоздушной обороной, держался с 6 мая.
Всего же с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты потеряли 26 900 своих военнослужащих и тысячи единиц техники.
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