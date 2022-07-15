Минус самолет и 130 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ озвучил новые данные о потерях РФ в войне против Украины

15 июля, 09:28
ВСУ точечно уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

ВСУ точечно уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 38 000 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 15 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Краматорском направлении.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=A_GL82zpq6w

Также оккупанты лишились почти 11 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1672 (+5)
  • Боевые бронированные машины — 3866 (+14)
  • Артиллерийские системы — 842 (+2)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 247 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 109 (+0)
  • Самолеты — 220 (+1)
  • Вертолеты — 188 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 681 (+0)
  • Крылатые ракеты — 155 (+0)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 2731 (+11)
  • Специальная техника — 67 (+0).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0brgH9N73V5Qc9bSgWrzdauU6b6tcz6SMTi1aRVf67PYCGhcuRZYQBCHePeH5nWEtl

Россия напала на Украину 24 февраля. 15 июля — 142-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

https://www.youtube.com/watch?v=GsVyU73RPrQ&t=6s

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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