Минус самолет и 130 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ озвучил новые данные о потерях РФ в войне против Украины 15 июля, 09:28 ВСУ точечно уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 38 000 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 15 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Краматорском направлении.

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Также оккупанты лишились почти 11 000 единиц техники, среди них:

Танки — 1672 ( +5)

+5) Боевые бронированные машины — 3866 ( +14)

+14) Артиллерийские системы — 842 ( +2)

+2) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 247 ( +0)

РСЗО) — 247 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 109 ( +0)

ПВО) — 109 +0) Самолеты — 220 ( +1)

+1) Вертолеты — 188 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 681 ( +0)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 681 +0) Крылатые ракеты — 155 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2731 ( +11)

+11) Специальная техника — 67 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 15 июля — 142-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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