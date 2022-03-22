Воздушные бои, перехваты и удары. ПВО Украины уничтожила самолет, два вертолета и шесть беспилотников РФ 22 марта, 08:00 Цей матеріал також доступний українською За сутки Россия потеряла самолет, два вертолета и шесть беспилотников (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки Россия нарастила свое авиационное присутствие в воздушном пространстве Украины.



Как сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, кроме применения многих беспилотных летательных аппаратов, противник использует бомбардировочную, штурмовую и истребительную авиацию, крылатые и баллистические ракеты на разных направлениях.

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Авиация ВСУ совершила десятки самолетовылетов, с воздушными боями, перехватами и ударами по колоннам и скоплении техники оккупантов.

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Всего 21 марта противовоздушная оборона Украины уничтожила один самолет, два вертолета, шесть БпЛА ОТР, крылатые ракеты.

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