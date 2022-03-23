Генштаб озвучил потери России на 28-й день войны: около 15600 военных, более 500 танков и 100 самолетов 23 марта, 10:22 Цей матеріал також доступний українською Генштаб озвучил потери России на 23 марта (Фото:Генштаб)

Генеральный штаб ВСУ обнародовал ориентировочные потери российских войск по состоянию на 23 марта.

По информации Генштаба, на 28-й день войны против Украины Россия потеряла:

личного состава — около 15600 человек,

танков — 517 ед,

боевых бронированных машин — 1578 ед,

артиллерийских систем — 267 ед,

РСЗО — 80 ед,

средства ПВО — 47 ед,

самолетов — 101 ед,

вертолетов — 124 ед,

автомобильной техники — 1008 ед,

корабли /катера — 4 ед,

цистерн с ГСМ — 70,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 42.

Специальная техника — 15.

Видео дня

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.