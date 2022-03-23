Генштаб озвучил потери России на 28-й день войны: около 15600 военных, более 500 танков и 100 самолетов

23 марта, 10:22
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Генштаб озвучил потери России на 23 марта (Фото:Генштаб)

Генштаб озвучил потери России на 23 марта (Фото:Генштаб)

Генеральный штаб ВСУ обнародовал ориентировочные потери российских войск по состоянию на 23 марта.

По информации Генштаба, на 28-й день войны против Украины Россия потеряла:

  • личного состава — около 15600 человек,
  • танков — 517 ед,
  • боевых бронированных машин — 1578 ед,
  • артиллерийских систем — 267 ед,
  • РСЗО — 80 ед,
  • средства ПВО — 47 ед,
  • самолетов — 101 ед,
  • вертолетов — 124 ед,
  • автомобильной техники — 1008 ед,
  • корабли /катера — 4 ед,
  • цистерн с ГСМ — 70,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 42.
  • Специальная техника — 15.
Видео дня

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/278823701097382
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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Генштаб Война России против Украины

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