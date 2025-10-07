«Время теперь может работать на Украину». The Atlantic объяснило, каким образом ВСУ смогли переломить ситуацию на фронте

7 октября, 20:35
Военнослужащий 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем ВСУ запускает разведывательный дрон (Фото: REUTERS/Stringer)

Украина продолжает изнурительную войну с РФ, и несмотря на исчезновение каких-либо надежд после переговоров между президентом США Дональдом Трампом и диктатором Владимиром Путиным, страна все еще способна достичь своих военных целей.

Об этом говорится в публикации издания The Atlantic во вторник, 7 октября.

По словам журналистов, российские попытки окружить стратегически важный «пояс крепостей» Украины на северо-востоке не дали результата.

«Захват этого района потребовал бы нескольких лет тяжелых боев, учитывая последние успехи Украины в поражении российских нефтепроводов и тыловых баз», — говорится в публикации.

The Atlantic добавляет, что Путин фактически признал провал российских планов, когда в августе требовал, чтобы Украина добровольно отдала северо-восток, но «никто не воспринял это серьезно». Журналист отмечает, что украинские военные, с которыми он общался на северо-востоке, убеждены, что удержать Россию на расстоянии можно, только компенсируя дефицит человеческого ресурса.

«Частично решение этой проблемы — технологии дронов, которые дали Украине преимущество в обороне. Но командиры также оптимизируют использование артиллерии, точнее планируют ротации и передвижения, чтобы минимизировать потери», — добавляет издание.

Один из украинских командиров сказал журналисту, что главная стратегия сейчас — это избегать прямого боестолкновения с россиянами.

«Нам не нужно вступать в бой, если можно уничтожить врага на расстоянии», — рассказал один из украинских бойцов.

The Atlantic пишет, что еще девять месяцев назад Украина выглядела уязвимой: поставки оружия задерживались, а россияне шли в наступление «мясными волнами». Теперь, по данным издания, ситуация изменилась — страна приспосабливается к длительной войне, быстро учится и уменьшает собственные потери, нанося удары по противнику.

Бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес сказал The Atlantic, что «Россия не может победить, если Запад не сдастся».

Как отмечает издание, время, которое ранее играло в пользу Москвы, теперь может работать на Украину. Однако, ключевым остается вопрос человеческого ресурса. Один из украинских офицеров рассказал, что из недавно мобилизованных 30 мужчин только восемь дошли до учебного центра. По его словам, те, кто вступает в армию до 25 лет, проявляют высокую мотивацию и преданность.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   США Владимир Путин Российская агрессия Дональд Трамп Война России против Украины

